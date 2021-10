Comune di Sassari, pubblicato il bando per i bonus nidi gratis

Sarà inoltre possibile presentare domanda di contributo per il 1° semestre 2021 (gennaio-giugno) per chi non ha partecipato all’avviso online, scaduto il 21 giugno. Le domande saranno ammesse con riserva, e istruite dopo la conclusione della procedura per il 2° semestre.













Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il bando per richiedere l’abbattimento della retta nei nidi e micronidi pubblici, per il periodo luglio – dicembre. Per presentare la domanda c’è tempo fino alle 13 del 15 novembre.