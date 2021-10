Raccolta funghi, attivo l'Ispettorato micologico della ASSL Sassari

- Le attività di verifica e cernita, la consegna dei funghi commestibili ed il rilascio dell'apposito certificato sono svolti dai Micologi garantendo sempre la distanza minima di un metro dall'utente.













Con l'arrivo della stagione autunnale e la ripresa della raccolta di funghi spontanei, il Dipartimento di Prevenzione Assl Sassari ricorda che è a disposizione dei cittadini l'Ispettorato micologico, il servizio che offre ai raccoglitori consulenza gratuita sulla commestibilità e qualità delle specie. Gli utenti possono rivolgersi alle sedi operative di Sassari, Ozieri e Alghero per richiedere il controllo gratuito dei funghi destinati al consumo.I funghi devono essere presentati all'Ispettorato integri e in buono stato di conservazione. È necessario portare con sé l'intero raccolto, non un campione, poiché tra i funghi non sottoposti al controllo potrebbe essere presente un esemplare non commestibile o velenoso. In caso di esemplari mal conservati, non commestibili o tossici, il micologo trattiene il raccolto per predisporne la distruzione.Il controllo è importante non solo per la determinazione delle specie raccolte ma anche per eventuali indicazioni sul trattamento o la preparazione dei funghi stessi. Alcune specie, infatti, necessitano di un trattamento di prebollitura, altre di una cottura prolungata, altre ancora dell’asportazione del gambo.Si ricorda che i funghi, ancorché commestibili, devono essere consumati previa cottura e in modiche quantità evitando il consumo in più pasti consecutivi per via della scarsa digeribilità di alcune delle sostanze che li compongono. È sconsigliato il consumo di funghi alle persone che soffrono di intolleranze alimentari o disturbi dell'apparato digerente, alle donne in gravidanza e ai bambini.L'Ispettorato micologico si occupa anche del controllo e della certificazione sanitaria (obbligatoria per legge) dei funghi spontanei destinati alla vendita o alla somministrazione. Pertanto si invitano gli esercenti (venditori al dettaglio, ristoratori, operatori di agriturismo) a richiedere gratuitamente presso la sede di Sassari, la certificazione di commestibilità dei funghi spontanei.Le sedi operative della ASSL Sassari sono le seguenti:SASSARI: via Rizzeddu 21/B Palazzina "F", piano terra - Telefono 348/5455906 – 079 2062889 - e-mail: sianmicologico.asslsassari@atssardegna.it. L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12 alle ore 13:30.OZIERI: Località San Nicola, Dipartimento di Prevenzione - Telefono 079 785300/09 – 347/3779432. L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00.ALGHERO: via Sanzio 1, primo piano presso uffici Sian - Telefono 079 9955686 - 3485470260. L'ufficio è aperto al pubblico il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 11:00.Tutte le prestazioni e le attività di competenza dell'Ispettorato sono garantite oltre gli orari di sportello, previo appuntamento telefonico.Anche in questa stagione, in considerazione dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, si dovranno rispettare le seguenti indicazioni:- Gli utenti possono accedere alla sede dell'Ispettorato uno per volta, con obbligo di indossare apposita mascherina e provvedere ad una adeguata igienizzazione delle mani;- Prima dell'accesso avviene la misurazione della temperatura corporea;- Il materiale fungino, dovrà essere poggiato dall'utente nell'apposito banchetto e preso in carico dal Micologo, in modo da garantire il distanziamento;