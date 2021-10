Alghero, vaccini Covid-19, via libera alla terza dose per over 80 e fragili

Vaccini, al via la terza dose all'Hub del Mariotti, dal 19 ottobre disponibile la somministrazione delle dosi addizionali e delle dosi “booster” nell’ambito della campagna di vaccinazione anti Sars CoV-2 / Covid 19.

Come da comunicazione delle autorità sanitarie, è già possibile la somministrazione della terza dose di vaccino per gli ultraottantenni e fragili con prenotazione attraverso il sistema poste (n. 800009966 dalle 8 alle 20)Dal 19 ottobre la prenotazione delle cosiddette dosi “booster” sarà possibile con le medesime modalità (attraverso sistema Poste Italiane ) anche per esercenti delle professioni sanitarie ed operatori sanitari che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie sociosanitarie e socio assistenziali, sia pubbliche che private .L’Hub Mariotti con apertura dal lunedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle 14:00 continua la campagna di vaccinazione anche per chi deve ancora provvedere ad eseguire la prima somministrazione. Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’Hub vaccinale dalle ore 09:00 alle 14:00.L’Hub continua a svolgere la sua attività con efficacia con l’auspicio da parte del Sindaco Mario Conoci “che oltre ai cittadini a cui è dedicata la terza dose, molti altri che ancora non hanno provveduto a vaccinarsi, per diversi motivi, si rechino presso l’Hub cittadino per ottenere la somministrazione”. Per chi non ha ancora provveduto alla vaccinazione non c’è bisogno di prenotazione, è necessario semplicemente recarsi presso il centro muniti di tessera sanitaria.Le direttive dell’Assessorato alla Sanità della Regione prevedono il via libera anche alle vaccinazioni per il personale e ospiti dei presidi residenziali per anziani. Adempimento, questo, già eseguito con celerità per tutti gli ospiti e operatori dei centri di Alghero, grazie alla tempestiva programmazione da parte della dirigenza del distretto. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori comunicazioni relative alle fasce di età dei soggetti vaccinabili