Il panettone"Classico"dei F.lli Rau di Sassari fra i migliori panettoni del mondo

Sassari. L'imprenditoria sassarese segna un colpo e con l'Antica Pasticceria Tre Janas di Sassari, gestita dai fratelli Rau, porta a casa un prestigioso riconoscimento in un ambito di prodotto dolciario non propriamente "isolano".



Il panettone classico dell' Antica Pasticceria Tre Janas 926 di Sassari ha infatti ottenuto la medaglia d'argento nel campionato promosso dalla Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria per scegliere il miglior panettone del mondo. L'azienda sassarese, confrontandosi con ben trecento realtà del settore, ha raggiunto un risultato importantissimo che la proietta in un mercato, quale è quello del panettone, che se da noi è tradizionalmente collocato temporalmente nell'anno, nel resto del mondo è invece percepito come un dolce da potersi consumare in qualsiasi periodo.