Sassari: fervono i lavori al “Comunale” di Via Leoncavallo

Al “Comunale” di Via Leoncavallo, che per anni ha ospitato le partite del Sassari Calcio Latte Dolce, tra cui quelle della prima, storica stagione in Serie D proseguono i lavori che porteranno i biancocelesti al ritorno nella propria casa. Che sarà, assicura la società, "più moderna, accogliente e funzionale per i nostri ragazzi di Scuola Calcio, Settore Giovanile e Prima Squadra".





