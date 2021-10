Aperti i termini per richiedere al Comune di Alghero il contributo per il diritto allo studio 2021

Sono stati attivati gli interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013, inferiore o uguale a € 14.650,00.Le misure sono le seguenti:1. BORSA DI STUDIO REGIONALE - spese scolastiche (a. s. 2020/2021) rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado. (escluso beneficiari della Borsa di studio nazionale 2020/2021).2. BUONO LIBRI e altri strumenti didattici (a. s. 2021/2022) rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.Possono presentare la domanda al Comune di Alghero – Settore V Pubblica Istruzione: il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, compilando l’apposito modulo in formato PDF che deve essere inviato per via telematica, a pena d’esclusione, e deve pervenire entro le ore 23:59 del giorno 15 NOVEMBRE 2021, ESCLUSIVAMENTE ALLA MAIL: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it; (non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altro modo) e allegando la seguente documentazione- fotocopia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM n.159/2013;- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;- solo per il Buono libri: documentazione comprovante la spesa (scontrini, ricevute, fatture).