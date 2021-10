Con se aveva pochi grammi di cannabis,ma nel garage oltre un etto di coca: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione operazione del Reparto territoriale di Olbia, durante i servizi messi in campo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 44 enne, già noto alle forze di polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari, durante un controllo effettuato nel quartiere Poltu Quadu hanno fermato per un normale controllo l’uomo che è stato trovato in possesso di pochi grammi di cannabis. Da qui i Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche al domicilio ed alle pertinenze. In questo modo hanno rinvenuto nel garage un blocchetto del peso di 102 gr. di cocaina, 11 gr. di marijuana, un bilancino di precisione e materiali per il confezionamento, il tutto è stato debitamente sequestrato. Tratto in arresto e condotto in regime di arresti domiciliari, l'uomo si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.