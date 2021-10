Ivano Argiolas presenta a Sassari il suo libro "Paura di guarire"

Ivano racconta la propria vita attraverso "viaggi della speranza", nel suo essere portatore ed esempio di passioni sane in un'Associazione attivissima creata a tutela di una specifica sorte. Si resta ammirati dalla forza dell'autore nel pretendere per sé passioni tutte, sentimenti tutti, socialità tutta. Prefazione di Francesco Abate.





A Sassari, venerdì 22 alle ore 18,00 presso la Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume, Ivano Argiolas presenta il suo libro "Paura di guarire", edito da Il Maestrale. Introduce Paola Soddu, dialoga con l'autore Paoletto SechiIl libro:L'autobiografia di un talassemico che mai scivola nel vittimismo: dai giochi pretesi di un bambino tra una trasfusione e l'altra, dentro interminabili mesi di terapie negli ospedali, alla "paura di guarire" del titolo, quando sorge il dubbio di poter soffrire la scomparsa del dolore, o dell'amicizia con un sangue sconosciuto: aiuto a proseguire.A New York Argiolas si presta a una sperimentazione di trapianto: per la sua vita e per tutti quelli che sono affetti da una malattia genetica ancora non del tutto esplorata: accerchiata ma non vinta.