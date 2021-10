Grave incidente nella notte: un 19enne di Sassari si schianta con la moto contro un muro

Sassari. Gravissimo incidente questa notte a Sassari sulla strada di San Quirico. Per motivi ancora da accertare, un 19enne sassarese ha perso il controllo della sua moto ed è andato a schiantarsi contro un muro. Immediatamente soccorso dal 118 il giovane è stato condotto in gravi condizioni all'ospedale Santissima Annunziata dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmenbte il ragazzo è in progniosi riservata.