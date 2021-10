"Degustarte": musica, teatro e arte all’enoteca La Cantina di Alghero

La Cantina, nuova enoteca della città di Alghero firmata dalla Cantina Santa Maria La Palma, lancia “Degustarte: Mini Festival Di Vino”, una serie di eventi dedicati a musica d’autore, teatro e arte, legati alla degustazione del vino: una rassegna artistica nata con l’obiettivo di celebrare la fine della vendemmia 2021, far conoscere i vini di Alghero e dare spazio ad artisti, musicisti e attori teatrali locali.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 23 ottobre, è stato realizzato in collaborazione con l’Istituto Artistico Musicale Giuseppe Verdi - centro di riferimento per la musica di qualità, l’attività teatrale e la promozione dell’educazione all’ascolto e all’esecuzione strumentali - e vedrà l’esibizione dei musicisti Francesco Scognamillo (sax) e Matteo Sanna (chitarra), impegnati a esibirsi in un #ConcertoDiVino dove eseguiranno un repertorio di canzoni internazionali rivisitate in chiave acustica.

La seconda data si terrà domenica 31 ottobre con “Auto tributo”, show del funambolico artista algherese Ignazio Chessa ispirato alla sua stessa vita. Domenica 7 ottobre sarà la volta del cantautore algherese Davide Casu che si esibirà in spettacolo tra reading e musica, mentre la domenica successiva 14 ottobre sarà la volta dell’attrice algherese Chiara Murru, con lo spettacolo #Afrodite1. La serie di 5 appuntamenti si chiuderà domenica 21 novembre con il concerto di Anna Vilardi e Francesco Scognamillo con il #ConcertoDiVino2, un duetto con violino e pianoforte.

Le serate di musica e arte del mini Festival saranno accompagnate dai vini della linea Prestige, la pregiata selezione di vini Riserva prodotta dalla Cantina.



«Degustarte è un’iniziativa pensata per abbinare il vino all’intrattenimento e celebrare la conclusione dell’ultima vendemmia», sottolineano dalla Cantina Santa Maria La Palma «Le persone che decideranno di partecipare potranno assistere a spettacoli musicali e teatrali ricercati, presentati in una cornice insolita e originale come quella della nostra nuova enoteca. Lo abbiamo chiamato Degustarte per unire il tema delle degustazioni di vino all’arte su più livelli. È un Mini Festival perché la capienza della nostra enoteca è ridotta: non siamo un teatro o un’area concerti, vogliamo solo mettere a disposizione della città e delle persone interessate un nuovo piccolo spazio per ospitare spettacoli culturali e promuovere la cultura del vino, iniziando con questa piccola rassegna».

«La nostra enoteca e Wine Academy La Cantina», proseguono dalla Cantina, «è uno spazio che nasce per far conoscere i vini di Alghero, promuovere Alghero come città del vino e fare formazione: proprio in questi giorni sono iniziati i primi corsi dedicati alla conoscenza del vino pensati per il personale di hotel, bar e ristoranti nostri partner, che invitiamo a contattarci per approfondire l’iniziativa».



Degustarte inizierà sabato 23 ottobre e proseguirà per le successive 4 domeniche nei locali dell’enoteca La Cantina di Alghero, in via XXIV maggio n.6.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’enoteca al numero 0796010139.