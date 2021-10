Serie A Basket, la Dinamo Sassari batte il Treviso. Ora sotto con il Brescia

Vittoria importante per la Dinamo Banco di Sardegna, che si impone al termine del match della 4ª giornata di regular season. Trionfo arrivato al termine di 40 minuti in cui la squadra di coach Demis Cavina ha dato tutto. Il Sassari è partito benissimo, ma all'improvviso ecco che arriva l’offensiva della squadra veneta. A cavallo tra terzo e ultimo quarto Treviso chiude addirittura la rimonta, ma nel finale David Logan, con 22 punti, decide la partita e consegna la vittoria a Sassari.Un successo meritato e pronosticato anche da molte agenzie di scommesse, come Goldbet , la cui offerta è ampiamente recensita da Wincomparator. La formazione iniziale biancoblù prevedeva: Clemmons, Gentile, Bendzius, Battle e Mekowulu. Treviso rispondeva con Russell, Bortolani, Dimsa, Akele e Sims. Avvio contratto per entrambe le squadre, con continui botta e risposta tra Russell e Clemmons. Break di 7-0 del Banco con l’ex Igokea e l’ex di giornata Mekowulu. Akele sblocca i padroni di casa dopo oltre 3 minuti, controbreak di 6 lunghezze con Russell e Sims: l’alley-oop dell’asse play-pivot dice sorpasso Treviso 10-9. Non ci sta la Dinamo che con Melowulu e Battle firma il controsorpasso e chiude il primo quarto 12-13.È David Logan il protagonista della seconda frazione: nella prima da ex al PalaVerde il Professore infila 7 punti che siglano il break isolano del +8 con la bomba di Treier che dice 17-25.La Dinamo approccia bene al secondo tempo ed entra in campo con la giusta dose di cattiveria. Il Banco piazza un break di 11-0: apre le danze Gentile, lo segue un super Jason Burnell che firma 9 punti nella terza frazione. Blackout di Treviso, coach Menetti chiama minuto sul 38-46. Reazione dei padroni di casa che si sbloccano con Bortolani da tre, ancora JB a condurre gli isolani e scrivere il +9 (41-50). La Nutribullet alza l’intensità e gioca sul filo della tensione riuscendo ad accorciare le distanze. Con 5 punti della coppia Sokolowski e Akele, Treviso si riporta a contatto e chiude la terza frazione 48-53.I padroni di casa si prendono l’inerzia con il tiro di Casarin del -2, la schiacciata di Jones scrive la parità a quota 53. Logan a sbloccare i giganti, poi successivamente contropiede isolano con Jason Burnell a scrivere il 56-57. David Logan continua a macinare punti, punendo dall’arco. Treviso si riprende e va a segno con Jones e il contropiede di Sokolowski su persa di Clemmons (63-62) a 2’ dalla fine. Canestro dall’alto coefficiente di difficoltà di Jason Burnell per il 63-64, dall’altra parte del campo Bortolani fa 0 su 2 in lunetta. Sokolowski monetizza il tecnico per proteste di Bendzius e scrive il 64 pari, ma il Banco non ci sta. Liberi per Burnell che fa 1 su 2, ma è David Logan a decidere la partita con la bomba a 6’’: esplode la gioia dei giganti che conquistano due punti fondamentali, il Professore replica a fil di sirena e al PalaVerde finisce 64-71.Una partita emozionante che ha premiato la Dinamo Sassari. Ora sotto con il Brescia nella sfida di 24 ottobre, con la speranza di rivedere la bella prestazione della squadra.