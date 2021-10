Incendio nella notte a Sassari: distrutta un'auto in via Leoncavallo

Sassari. Incendio nella notte in via Leoncavallo a Sassari. I Vigili del Fuoco di Sassari sono dovuti intervenire verso le sei di questa mattina per spegnere il rogo che ha divorato un'auto un'ato parcheggiata presso un condominio.



Il pronto intervento ha impedito che le fiamme si potessero propagare ad altre autovetture presenti.



Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sassari che hanno provveduto all'esame dei luoghi.

In via di accertamento le cause dell'incendio.