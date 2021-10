Olbia, arrestato 27enne per detenzione e spaccio di droga

I Carabinieri di Olbia durante i servizi messi in campo per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 27enne già noto alle forze di polizia per precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio. I militari durante un controllo in via Veronese hanno trovato il giovane in possesso di 2 grammi circa di cocaina, estendendo l'atto di polizia nelle diverse abitazioni del ragazzo. Ed è proprio in una campagna della zona nord di sua proprietà hanno rinvenuto 11 sacchi in naylon contenenti marijuana del peso complessivo di oltre 6 chilogrammi e un sacchetto contenente cocaina oltre a due bilancini di precisione, un telefono cellulare utilizzato per l'attività di spaccio e materiale per il confezionamento. Il tutto debitamente posto a sequestro. Il 27enne è stato arrestato condotto al regime di arresti domiciiari , a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.