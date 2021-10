Omicidio Mario Sedda: chiuso a Porto Torres un tratto della ex 131 per un sopralluogo dei RIS

Oggi, 22 ottobre 2021, i Carabinieri del R.I.S. di Cagliari effettueranno un sopralluogo nell’area in cui fu rinvenuto il cadavere di Mario Sedda.

Le operazioni inizieranno alle ore 09:00 e si protrarranno per tutta la mattinata.

Durante l’esecuzione del sopralluogo si renderà necessaria la chiusura al traffico dell’intera intersezione stradale - ex ss131 - all’ingresso di Porto Torres. Il traffico in entrata ed in uscita dal centro urbano sarà dirottato, a cura della Polizia locale di Porto Torres, su altre arterie stradali.

L'atto è connesso ad alcune positive risultanze investigative necessarie di approfondimento.