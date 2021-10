Cinema, Giovanni Coda cerca comparse per il suo nuovo film "La sposa nel vento"

Al via il 29 ottobre il casting per “La sposa nel vento”, il nuovo film diretto da Giovanni Coda, prodotto da Movie Factory Roma, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Sardegna Film Commission. Si cercano comparse donne di tutte le età a partire dai 18 anni e residenti in Sardegna. La selezione si terrà a Cagliari al Teatro Massimo, dalle ore 15.00 alle 19.00. Per partecipare è richiesto alle candidate di inviare via whatsapp al numero 328/0853987, riferimento Monica Zuncheddu, il proprio nome e cognome, l’età, l’altezza, il recapito telefonico, un curriculum o una breve presentazione (se la si possiede) e tre foto molto recenti di cui una con un primo piano di fronte, un’altra in primo piano di profilo e infine una con figura intera.

Le riprese si terranno fra novembre e dicembre 2021.