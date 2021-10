SuperEnalotto, doppio colpo in Sardegna: centrati due “5” da oltre 5 mila eurO

La Sardegna sorride grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 5.843,73 euro. La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Is Mirrionis 97/a a Cagliari, mentre la seconda è stata convalidata nella cartoleria di Corso Garibaldi 133 ad Abbasanta, in provincia di Oristano. Il Jackpot, nel frattempo, cresce ancora arrivando a 100 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre l'ultimo "6" in Sardegna è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari.