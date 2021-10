Anas, chiusa per incidente la SS 131 in direzione Cagliari nel territorio di Cheremule

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 173 è stato chiuso temporaneamente al traffico in direzione Cagliari un tratto della strada statale 131 “Carlo Felice” in località Cheremule, in provincia di Sassari.Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.Il traffico è deviato in loco.Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile.