"Sardegna Isola megalitica" all'Ermitage di San Pietroburgo

Il ritorno di immagine che ci garantisce, prosegue, potrà garantire visibilità internazionale alla Sardegna, ai suoi musei, ai suoi beni archeologici, presentandola come un punto di riferimento di valenza culturale nel Mediterraneo.





fa tappa a san Pietroburgo, nel prestigioso Museo Ermitage. La mostra è promossa dalla Regione Sardegna con il Museo Archeologico di Cagliari, la Fondazione Mont’e Prama, la direzione regionale Musei della Sardegna, con il patrocinio dei Ministeri della Cultura e degli Affari esteri e la collaborazione della Fondazione di Sardegna.Una nuova occasione per portare nel mondo alcuni degli esempi piu’ alti del nostro immenso patrimonio archeologico, dice il presidente della Regione Christian Solinas.Le straordinarie ricchezze archeologiche e culturali della Sardegna meritano di essere valorizzate e promosse ai massimi livelli, come accade nellaEsiste un'economia della cultura, che ha potenzialità enormi, dice il Presidente Solinas. La Sardegna deve recitare un ruolo di primo piano nel panorama mondiale.Questo nuovo appuntamento conferma il valore di questa iniziativa straordinaria, dice l’assessore agli Enti Locali Quirico Sanna, presente a san Pietroburgo in rappresentanza della Giunta.