Abbanoa: proclamato lo stato di agitazione del personale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa sulla mobilitazione in corso dei lavoratori Abbanoa







"Sono in stato di agitazione da oggi i lavoratori di Abbanoa, ormai esasperati da una gestione aziendale che Rsu, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil territoriali e regionali, definiscono “decadente”. La mobilitazione è stata decisa nel corso di un’assemblea generale che ha messo in fila una serie di difficoltà ormai insostenibili: “I lavoratori di Abbanoa, che hanno garantito il servizio alla collettività in tutta questa fase di emergenza, sono sottoposti a turni massacranti, continue richieste di reperibilità, anche a scapito della sicurezza”.

Da oggi i lavoratori sono mobilitati, primo step lo stato di agitazione ma il clima fa pensare che, o arriveranno le risposte attese, o l’asticella della protesta verrà sollevata."