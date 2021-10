Alghero. Si punta alla riqualifiucazione dell'ex Colonia penale agricola di Porticciolo

Alghero. La destinazione d’uso del fabbricato ex colonia penale agricola situato in località Porticciolo, di prossimo approdo in Consiglio Comunale, è all'attenzione da parte delle due commissioni consiliari, la II e la V, presiedute rispettivamente da Tatiana Argiolas e da Christian Mulas. I lavori si sono svolti presso la struttura e sono poi proseguiti nella sede del Parco, a Casa Gioiosa, dove le commissioni si sono confrontate sugli obbiettivi del progetto e sul futuro dell'immobile. La volontà comune è quella di sottrarre al degrado l'ex colonia, attraverso la mutazione della destinazione d'uso e l'utilizzo dell'apposito finanziamento di un milione di euro ottenuto dalla Regione nel 2016, proprietaria dell'immobile ceduto all'Azienda Speciale Parco di Porto Conte in comodato d'uso. Volontà condivisa da maggioranza e opposizione che verrà modulata nel dibattito dell'Assemblea Civica di domani. "Un bene che verrà sottratto all'incuria e restituito alla collettività, con prospettive di integrazione nel tessuto sociale ed economico del territorio", spiegano i presidenti Argiolas e Mulas, "rappresenta un passo avanti importante verso la valorizzazione delle risorse ambientali e storiche ai fini di un adeguato uso in linea con i principi di sostenibilità ambientale. Dall'abbandono alla riqualificazione, la vecchia colonia diventerà una struttura ricettiva extralberghiera, con tutte le indicazioni che provengono da un progetto all'avanguardia". Il fabbricato situato oltre il limite del Parco, ma limitrofo alla delimitazione si trova dentro l’area della bonifica storica algherese. Il prezioso progetto di rinascita riguarda i circa 1.500 mq del complesso, composto da due corpi di fabbrica.