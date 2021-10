Campagna Amica Coldiretti, sabato 30 ottobre è zucca day

Nell’occasione sarà divulgato anche il Dossier Coldiretti “Fra clima e Covid, le zucche degli italiani” sulla produzione nazionale ma anche i segreti per realizzare una perfetta zucca di Halloween.













Ad Halloween arriva lo Zucca Day per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dalla padella all’intaglio ma anche per decorare le case. L’iniziativa è della Coldiretti che nei mercati di Campagna Amica lungo tutta la Penisola organizza degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.Nella Capitale sabato 30 ottobre dalle 9,30 nel mercato di Campagna Amica al Circo Massimo in via San Teodoro 74 ci sarà la prima esposizione delle zucche provenienti da tutta Italia con diverse varietà, colori, forme e grandezze da nord a sud della Penisola. Spazio anche alle lezioni di intaglio per prepararsi ad Halloween con l’esposizione di mostruose sculture ma anche ai consigli dell’agrichef per cucinarle al meglio in padella e si potranno degustare ricette a base di zucca.Da Nord a Sud saranno organizzate esposizioni dei vari tipi di zucca con focus sulla biodiversità, lezioni di intaglio, show cooking e per i bambini laboratori didattici e omaggi gustosi. Tanti eventi nei farmers' markets di Campagna Amica: da Gorizia con laboratorio didattico "Crea la tua borsa paurosa" e animazione per bambini, ad Ancona con esposizione e intaglio di zucca con i produttori del mercato e ancora Perugia, Belluno, Rovigo e menù dedicati negli agriturismi (programma completo su www.campagnamica.it).