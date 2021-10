Sassari. La Questura cerca fornitori per il servizio di distribuzione di bevande e snack

Sassari. La Questura di Sassari comunica che il 27 ottobre u.s. ha avviato, sul sito istituzionale http://questure.poliziadistato.it/it/Sassari , la procedura per l’affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e snack presso la Questura di Sassari e gli Uffici della Provincia. Le ditte interessate, potranno reperire la modulistica all’interno del predetto sito, all’interno dell’area “Amministrazione Trasparente – bandi di concorso – bandi di gara e contratti”, che dovrà pervenire a mezzo posta elettronica certificata alla Questura di Sassari entro e non oltre il 16 novembre p.v..