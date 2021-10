Comune di Sassari, come richiedere il contrassegno disabili

Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati i moduli e le informazioni per richiedere il rilascio o il rinnovo del contrassegno per persone con disabilità da parte del Servizio Traffico del Comune di Sassari. Per la consegna dell’istanza non è necessaria la presenza del disabile titolare del contrassegno e la domanda può essere presentata anche da un familiare o dal tutore, allegando copia del documento di identità del richiedente. È richiesta la presenza del titolare soltanto per il rilascio del contrassegno poiché si tratta di un documento di riconoscimento a tutti gli effetti e per questo deve essere firmato dall’interessato.Nei casi in cui il titolare del contrassegno è temporaneamente impossibilitato allo spostamento, dal 3 novembre sarà riattivato il servizio di identificazione e autentica della firma a domicilio. Sarà sufficiente allegare alla domanda di rilascio/rinnovo del contrassegno il modulo, scaricabile dal sito www.comune.sassari.it e disponibile negli uffici del Servizio Traffico in via Carlo Felice 10/A. Come per il ritiro del contrassegno, anche per l'autentica della firma a domicilio gli utenti saranno contattati telefonicamente dopo la presentazione della domanda che può essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano al protocollo generale o spedita via pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it