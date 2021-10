Produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti: due giovani denunciati a Sassari

Sassari. Prosegue, l’attività di controllo del territorio nonché la prevenzione e repressione finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato.

Nella scorsa notte, nel quartiere di Latte Dolce, gli agenti della sezione Volanti della Questura di Sassari, impegnati in un normale servizio, hanno proceduto all’identificazione di alcuni ragazzi che stazionavano davanti ad un garage.

Nella circostanza i poliziotti hanno avvertito un forte odore di sostanze stupefacenti provenire dal box, ove, a seguito della perquisizione, hanno rinvenuto, confezionati e suddivise in 4 buste da freezer, circa 400 gr di marijuana.

Pertanto a seguito di ulteriori accertamenti gli agenti hanno denunciato in stato di libertà due persone per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.