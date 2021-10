Sassari: il consigliere Francesco Ginesu lascia la Lega e aderisce al gruppo Misto di minoranza

Sassari. Il Consigliere Comunale Francesco Ginesu, eletto nel 2019 nella lista Lega Sardegna per Salvini Premier e capogruppo dello stesso partito nel Comune di Sassari, comunica l’abbandono del partito e la conseguente entrata nel gruppo misto di minoranza in consiglio comunale.

In questo contesto dichiara: "È stata sicuramente una bellissima esperienza, che non rinnego, e che ha portato a non poche nuove amicizie, ma in questo particolare momento politico, economico e sociale, mi trovo davanti ad un bivio cruciale: continuare come che tutto vada bene? Oppure prendere atto che un determinato progetto politico ha fallito, specialmente nella mia città?

E aggiungo che stare in un gruppo ed in una squadra ha senso solamente se si viene adeguatamente considerati e coinvolti.

Vado via a testa alta, fiero di quello che ho fatto, in maniera onesta, e continuerò a prodigarmi per tutti i cittadini.

Come tutti sanno, io sono legato al nostro territorio e voglio lavorare seriamente per lui, con un dialogo continuo verso le realtà locali, senza urla e obblighi, ma solo con un dialogo alla pari.

Certamente è un momento di ripartenza, considerata conclusa l’attuale esperienza politica, ed iniziandone una nuova, che parte proprio dal territorio e la sua comunità, unitamente alle persone da sempre a me vicine, ma anche dalle nuove compagne di cammino, tutti uniti

dagli stessi ideali.

Questo cambio di rotta me lo impone la mia dignità: non posso e non voglio rinnegarla".