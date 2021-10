Sassari. Il presidente Murru e l’assessora Arru incontrano le campionesse dell’Endurance Equestre

La disciplina consiste nella percorrenza di vari chilometri a cavallo, rispettando regole e tempi, e mette al centro della gara il benessere dell’animale.













Ieri l’assessora allo Sport Rosanna Arru e il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, insieme a una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza, hanno incontrato le atlete e gli atleti dell’Endurance Team del Golfo, che allena giovani nella disciplina dell’Endurance Equestre. Quasi tutte ragazze e abitanti nelle borgate della Nurra di Sassari, nel corso di questi ultimi 4 anni, si sono distinte a livello nazionale e regionale conquistando medaglie di oro, argento e bronzo nei vari campionati.Solo in quest’ultimo anno, il Team vanta una campionessa italiana e una vice campionessa italiana nella categoria 100 km, un vice campione italiano nella categoria Young Riders 120km (qualificatosi per la partecipazione alla squadra nazionale). Una campionessa nazionale nella categoria under 14 categoria debuttanti (titolo conquistato lo scorso 27 giugno), una medaglia di bronzo, nel campionato italiano, nella categoria Cen A 60 km e tante altre eccellenze. Ai primi di settembre anche i piccoli enduristi, partecipando alle Ponyadi ad Arezzo, hanno conquistato medaglie d’oro e argento.