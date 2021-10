Sassari, lo sport come speranza: L'A.S.D. Centro storico tra le vie di San Donato

Nella serata di ieri, alla vigilia dell'esordio ufficiale della A.S.D. CENTRO STORICO in un campionato F.I.G.C., dirigenti staff e giocatori si son ritrovati a San Donato, nel cuore della Città Vecchia, per incamminarsi fra le viuzze del nucleo primogenito di Sassari e riappropiarsene. "L'intento è stato quello di dare un segnale di presenza e vicinanza ad un quartiere troppo spesso sotto i riflettori delle cronache nere cittadine per partire esattamente da dove molti, negli anni, o hanno abbandonato o sono scappati. Per cercar di regalare qualche pomeriggio di festa a chi combatte quotidianamente la crisi economica, per dare attraverso il calcio una speranza ed un sorriso a coloro i quali settimanalmente lottano per non essere considerati cittadini di serie B.È stato emozionante percorrere il corso ed esser scambiati per la Torres, lo è stato ancor di più concludere la passeggiata a San Nicola e ricevere la benedizione di buon augurio per il campionato davanti a tanti ragazzi intenti a confessarsi per la cresima venendo descritti da Don Marco come. Il conto alla rovescia iniziato più di un anno fa è giunto al termine. Quella che inizialmente era solo una scommessa, una bellissima utopia oggi è diventata realtà ed è pronta a partire... Col quartiere, per il quartiere!"