Castelsardo, avviso di variazioni nel servizio di raccolta rifiuti per ognissanti

L’Amministrazione comunale di Castelsardo e la Ditta Econova informano che, in occasione della Festa di Ognissanti, il servizio di raccolta rifiuti porta a porta subirà delle modifiche, così come già indicate in calendario:Di conseguenza, sia le utenze domestiche che quelle non domestiche, provvederanno a conferire il rifiuto organico, posticipatamente Martedì 2 Novembre, mentre si dovrà conferire il Vetro nella giornata di Mercoledì 3 Novembre, il tutto unitamente ai consueti programmati ritiri,Nei giorni precedenti ed a seguire, il calendario non subirà alcuna variazione, per garantire una funzionale raccolta settimanale dei rifiuti.Inoltre, il giorno, il centro di raccolta sito in Loc. Multeddu resterà chiuso.Pertanto, si invitano i cittadini e le attività commerciali a non depositare all’esterno alcun tipo di rifiuto.Si invitano, allo stesso tempo, tutti i Cittadini a scaricare sul proprio smartphone, l’App gratuita “Junker”, disponibile per iOS ed Android, attivata specificamente per Castelsardo, così oltre ad essere costantemente informati, si riesce ad ottenere un valido aiuto per effettuare correttamente la raccolta differenziata.