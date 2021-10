Sassari: appuntamenti religiosi di Ognissanti

Solennità di Tutti i Santi e Commemorazione dei Fedeli Defunti, funzioni del Gremio dei Viandanti nella chiesa di S. Agostino per celebrare la grandezza della Vergine e ricordare tutti i Defunti.

Sabato 30 ottobre 2021 - Lunedì 1 novembre la Chiesa celebrerà in una sola

giornata la gloria di tutti i Santi. Alle ore 18 nella Chiesa di S. Agostino il Gremio dei Viandanti, nel rispetto di una plurisecolare tradizione, parteciperà alla S. Messa solenne che verrà officiata da Padre Pietro Pigozzi che guida la comunità parrocchiale. Si rifletterà sull’importanza del ruolo di Nostra Signora che è invocata “Regina di tutti i Santi”, ulteriore occasione per rendere grazie per i suoi numerosi benefici e per invocarne l’aiuto in questo particolare momento nel quale si cerca di affrontare con speranza le difficoltà. A conclusione della celebrazione Eucaristica ci si trasferirà nella Cappella del Gremio per commemorare tutti i fedeli Defunti ai piedi del miracoloso simulacro di Nostra Signora. Questo rito assume due significati

molto importanti. Anzitutto nella cappella «si custodisce piamente il Miracoloso Simulacro di Nostra Signora del Buon Cammino», come si legge nel Decreto Apostolico di Papa Francesco con la concessione dell’indulgenza plenaria; in secondo luogo la Cappella sorge sulle tracce dell’antico Santuario della Madonna del Buon Cammino. Nel 1477 al loro arrivo i Padri Agostiniani scrivono, infatti, di aver trovato la devozione tale devozione e costruiscono l’attuale struttura sul vecchio santuario che divenne sepoltura della Confraria. Da quel periodo quindi fino alle leggi napoleoniche del 1804 i Viandanti venivano sepolti sotto la loro cappella.

Lunerdì 2 novembre, commemorazione dei fedeli Defunti, alle ore 9,30 Padre Pigozzi celebrerà all’altare di Nostra Signora la S. Messa in suffragio dei Gremianti Defunti ai quali il Gremio è particolarmente affezionato e riconoscente per aver tramandato nei secoli la devozione alla Vergine che ancora oggi è tra le più care al popolo sassarese. Un lavoro, importante quello dei Gremianti che anche in un passato recente, attraversando numerosi problemi, non hanno smesso di guardare alle virtù della loro Patrona e hanno perpetuato le tradizioni della Città. Ma il Gremio intende

ricordare anche tutti i devoti che nel tempo si sono affidati alla Vergine e le vittime della pandemia da Covid-19