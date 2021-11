Il comune di Sassari ha aggiudicato la progettazione per la messa in sicurezza del Ponte Rosello

Sassari. Il Settore Infrastrutture della mobilità e traffico del Comune di Sassari ha proceduto all'aggiudicazione dei servizi di progettazione per la messa in sicurezza, risanamento conservativo e strutturale e valutazione di vulnerabilità sismica del ponte del Rosello. Soltanto pochi giorni fa lo stesso Settore aveva proceduto all'aggiudicazione per i medesimi servizi per il viadotto Don Sturzo.

L'Amministrazione comunale aveva ottenuto a fine 2020 il finanziamento per la copertura delle spese delle attività di progettazione da parte del ministero dell'Interno, per l'importo di 180.000 euro e, nel febbraio 2021, la Giunta aveva approvato il documento preliminare alla progettazione.



L'attività di progettazione consisterà nella valutazione di sicurezza statica sulle strutture del viadotto e completamento dell'analisi sulla stabilità del muro, compresa la campagna di indagine e prove necessarie per gli studi su tutte le strutture del ponte. Infine si avrà la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria per il risanamento generale delle superfici ammalorate, nonché l'esecuzione delle riparazioni locali sui difetti potenzialmente pericolosi individuati, interventi finalizzati a interrompere l’avanzamento del degrado e garantire la sicurezza. Gli interventi potranno realizzarsi solo dopo l'ottenimento dei fondi di 1.445.000 euro di cui il Comune ha già richiesto finanziamento alla Regione Sardegna.



Sempre per il ponte del Rosello è in attesa di visto da parte della Soprintendenza il progetto definitivo-esecutivo dei primi interventi di messa in sicurezza ed eliminazione di alcuni difetti potenzialmente pericolosi, già individuati da precedenti studi. Le risorse messe a disposizione dall'Amministrazione per questi primi interventi sono di 160.000 euro.