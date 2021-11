Cosa sono le criptovalute?

Lesono popolarmente chiamate "monete virtuali", ma dovrebbero essere definite più esattamentepoiché, dal punto di vista giuridico, non possono essere considerate monete, pur mantenendo la caratteristica propria della valuta, ossia la capacità di acquistare beni o servizi o convertire altre valute.La criptovaluta è totalmente, non ha natura fisica, e il suo scambio avviene integralmente nel web, e, anche ilall'interno del quale è gestito lo scambio avviene virtualmente.Il suo nome fa riferimento alla crittografia perchè il suo valore, interamente digitale, è criptato dietro un codice conosciuto solo al sistema che lo realizza noto come blockchain, un registro di archiviazione datiche certifica le transazioni tra utenti, e, la criptovaluta, utilizza proprio la crittografia per controllare la transazione che resta sicura al cento al cento.Inoltre la criptovaluta garantisce un alto grado dinegli scambi tra utenti.La criptovaluta è anche detta, come leggiamo su Bitcoin prime , ossia non è sottoposta al controllo di un ente, come la Banca centrale, come invece accade per le monete tradizionali, che ne gestisce anche il conio.Infatti le criptovalute si basano su un network di computer dove ogni computer ha un registro di tutte le transazioni fatte (da qui il problema poi sopravvenuto per il troppo tempo impiegato per una transazione).Infine le criptovalute hanno la caratteristica di essere prodotte in un numero limitato (limite massimo per il Bitcoin è ventuno milioni).Ogni transazione contiene un codice (importo, portafoglio mittente e portafoglio ricevente), il network riceve la transazione che gira tra tutti i computer affinchè sia riconosciuta e accettata.Una volta avvenuta la transazione non sarà più modificabile ed entrerà a far parte delle transazioni del registro nel blockchain. Copie identiche vengono salvate nei computer del network e poiché intercorre anche un periodo piuttosto lungo prima della conferma della transazione, durante l'attesa la somma interessata viene sospesa.Ogni utente ha una chiave privata (una password composta da una stringa di caratteri alfanumerici) che non va mai smarrita poiché le criptovalute collegate alle chiavi perse non possono essere recuperate.Le criptovalute servono per acquistare e vendere beni e servizi, ma anche per fare trasferimenti o pagamenti di denaro ma, non solo.Proprio come qualsiasi bene che può essere monetizzato, le criptovalute possono essere considerate come un asset e usate anche per farePer fare trading occorre operare su specifiche piattaforme e aprire un CFD (contract for difference) che sono strumenti finanziari che permettono di negoziare su asset finanziari delle criptovalute (ma anche delle azioni, degli indici, delle materie prime) senza mai acquistarli fisicamente.Le piattaforme che consentono di fare trading sono molte e bisogna scegliere con attenzione: preferire quelle certificate e regolamentate, che in più permettono di avere un conto demo per consentire agli inesperti di fare pratica senza rischiare.La criptovaluta è soggetta a una fluttuazione di mercato molto sensibile e le CFD comportano un alto rischio di perdita, per questo, prima di fare trading occorre capire come funzionano.Infine, non si può non fare menzione al; si utilizzano dei software automatizzati che operano tramite un robot, il quale, attraverso i parametri stabiliti dal trader, analizza e opera gli scambi, nelle varie condizioni di mercato, per realizzare profitti. Hanno sicuramente il pregio di far risparmiare tempo ma sono inadatti a chi è alle prime armi, perché dietro robot si potrebbe celare una truffa, e, solo il trader professionista ed esperto, al contrario, lo può utilizzare avendo le competenze per impostare le strategie iniziali di trading.