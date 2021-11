Ploaghe, la Croce Gialla dona un defibrillatore semiautomatico per il "Parco per tutti"

Nei giorni scorsi durante l'inaugurazione del "Parco per tutti" a Ploaghe l'Associazione della Croce Gialla , al suo quarantesimo anno di attività, ha voluto donare un defibrillatore semiautomatico destinato al parco nell'ambito del proprio progetto "a ritmo di cuore". Questo progetto nasce nel 2013 con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema della morte cardiaca improvvisa e la sua finalità principale è quella di rendere "cardioprotetta" la comunità ploaghese. Nell'ambito di questo progetto, come si legge nella targa posizionata sotto il defibrillatore, la Croce Gialla ha donato 7 defibrilatori alla comunità di Ploaghe che si trovano negli impianti sportivi, nelle scuole e nei giardini pubblici e ha formato circa 100 operatori per l'utilizzo dei suddetti dispositivi. Durante il periodo pre-covid l'Associazione ha coinvolto in questo progetto anche le scuole medie e nel futuro intende donare altri defibrillatori e formare altrettanto personale all'utilizzo.