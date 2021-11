Li Punti, un’isola ecologica informatizzata in via Camboni

Da oggi, 5 novembre, a Li punti, in via Camboni, è attiva l’isola ecologica informatizzata. Dopo la fase di sperimentazione di quella posizionata a Palmadula qualche settimana fa, l’Amministrazione comunale ha deciso di mettere a disposizione degli abitanti di Li Punti, Ottava, San Giovanni e zone dell’agro limitrofe (zone 6, 6 agro e 7) questo innovativo punto di raccolta. L’accesso è limitato e controllato mediante videocamere. Gli utenti serviti con il porta a porta possono conferire i propri rifiuti in caso di particolari esigenze (feste private, impossibilità di rispettare il calendario a causa di un viaggio, ecc.). L’isola ecologica dispone di 6 portelloni informatizzati, ognuno per frazione di rifiuto: carta, plastica, barattolame, vetro, secco residuo e organico.Si tratta di un servizio aggiuntivo al regolare porta a porta e non un metodo alternativo di conferimento dei rifiuti.L’accesso è riservato a chi vive nell’area di riferimento per l’Isola ecologica. L’utente si identifica con la tessera sanitaria e seleziona il materiale che intende conferire. I proprietari di seconde case che affittano le abitazioni dovranno munirsi della tessera dedicata all'accesso all'isola da ritirarsi previo contatto al Numero Verde 800012572Saranno consentiti a ogni nucleo familiare 6 conferimenti all’anno per frazione. Chi ha ricevuto una esplicita deroga dal Settore Ambiente e Verde pubblico potrà invece conferire illimitatamente, ma sempre seguendo le giornate del calendario per la raccolta.Se i contenitori dell’Isola sono pieni, le bocche di conferimento non saranno abilitate fino allo svuotamento della stessa. Il cittadino in nessun caso può abbandonare il rifiuto. Il sistema di videosorveglianza permetterà di sanzionare i trasgressori.Per tutte le informazioni è possibile chiamare il Numero Verde gratuito 800012572 dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 19 (fuori dagli orari risponde la segreteria telefonica).