Compagnia Teatro Sassari, ultimo appuntamento della rassegna “Autunno a Teatro 2021”

È consigliato prenotare telefonicamente (ai numeri 079200267 - 349/1926011- 336/817361 ) e ritirare i biglietti il giorno precedente agli spettacoli al fine di evitare assembramenti in biglietteria.

Nel rispetto delle disposizioni covid è obbligatorio il green pass.













Al Cine Teatro Astra sabato 6 novembre alle 21 ultimo appuntamento della rassegna “Autunno a Teatro” con lo spettacolo Battor Moros” portato in scena dai Figli d’arte Medas. Il lavoro racconta della nascita del Partito Sardo d’Azione. A firmare la regia è Gianluca Medas che ha scritto “Battor Moros” in occasione del centenario del più antico partito politico italiano. Il testo ricostruisce le varie fasi storiche antecedenti il congresso del 16 e 17 aprile del 1921 che diede vita al Partito Sardo d’Azione. Nella pièce sono ripercorsi i passaggi che portarono al congresso di Oristano, dalle esperienze di trincea dei sardi alla nascita delle sezioni cagliaritana e sassarese del partito. Attraverso “Battor Moros” il pubblico ha la possibilità di rivivere ogni significativo momento, ogni scontro, ogni proposta, tutte le alleanze e la votazione.Lo spettacolo, costruito attorno alla figura epica di Marianna Bussalai, interpretata da Noemi Medas, prende il via con l’ingresso di un gruppo di bambini che vanno a trovarla nella sua casa di Orani per imparare “s’historia sarda”. Inizia così un viaggio nel tempo alla scoperta delle ragioni che portarono i sardi ad avere un forte desiderio di autodeterminazione. La suggestione del racconto è rafforzata dalla proiezione sullo schermo dei disegni realizzati dal disegnatore Fabio Coronas. A completare il cast: Carlo Angioni, Francesco Civile, Giuseppe Garippa, Alessandro Pani, Luigi Pusceddu, Filippo Salaris e Andrea Zucca. I costumi sono curati da Marco Nateri, le luci da Andrea Piras, mentre le musiche sono di Filippo Medas. Aiuto regista è Sonia Jodice.