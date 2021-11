La Dinamo in ritiro da oggi

A partire da oggi, la squadra della Dinamo sarà in ritiro al Bellamarina Resort: qui il team potrà lavorare nella massima concentrazione e focalizzazione in vista dei prossimi impegni di Basketball Champions League e campionato LBA.

Il club ringrazia la struttura del Bellamarina, situata sul litorale di Sorso, per la tempestiva accoglienza e disponibilità.