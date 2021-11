Aou Sassari. L’importanza del follow up nei trapiantati: sabato il convegno all'Hotel Grazia Deledda

Il primo video è già disponibile in visione da oggi (lunedì) sui canali Twitter e Instagram. Protagonista è la dottoressa Paola Murgia che risponde alle domande perché donare i propri organi, quando avviene la donazione di organi, fino a che età si possono donare organi e tessuti, come si manifesta la volontà di donazione. Domani (martedì), invece, sarà disponibile la testimonianza dell’infermiere.

Per la partecipazione è necessario il green pass e la prenotazione alla segreteria organizzativa: 392 9557700 – 392 9099472 – 392 9391343.

















“La donazione degli organi e il follow up dei trapiantati del Nord Sardegna” saranno i temi del convegno in programma sabato 13 novembre, alle 9,30, all'hotel Grazia Deledda di Sassari. Una mattinata intera dedicata al delicato tema delle donazioni e dei trapianti nell'Isola e, in particolare, nel Nord Sardegna. All'incontro saranno presenti anche il presidente del centro nazionale trapianti e il coordinatore del centro regionale.L’Aou di Sassari, con 37 segnalazioni di potenziali donatori nei primi nove mesi del 2021, ha dimostrato di essere una risorsa importante per l'Isola e per il resto d'Italia nell'ambito delle donazioni di organi. Di queste 37 segnalazioni ben 20 sono stati i donatori effettivi e 10 le opposizioni. A essere donati, in prevalenza, reni e fegato, seguiti da cuore, polmoni e cornee. Il trapianto rappresenta una terapia efficace per quei pazienti che hanno grandi insufficienze d'organo e non possono essere curati con altri trattamenti medici. Per loro rappresenta una vera e propria occasione di “rinascita”.I temi centrali del convegno saranno affrontati dagli specialisti dell’Aou di Sassari, la dottoressa Paola Murgia, coordinatrice locale per le donazioni e i trapianti, l’epatologo Giuliano Alagna, quindi il direttore della Cardiologia Gavino Casu, la direttrice della Nefrologia Dialisi e trapianti Maria Cossu.Sarà invece Lorenzo D’Antonio, coordinatore del centro regionale trapianti della Sardegna, a parlare della donazione e del ruolo del Centro regionale trapianti.Il direttore del Centro nazionale trapianti di Roma, Massimo Cardillo, illustrerà “Le nuove frontiere della donazione".A chiudere gli interventi sarà Marco Borgogno, presidente di Aitf nazionale (Associazione italiana trapiantati di fegato) che parlerà del ruolo dell'associazione a sostegno dei trapiantati e trapiantandi.Per accompagnare virtualmente gli interessati al convegno organizzato da Prometeo e patrocinato dall’Aou di Sassari, l'Azienda di viale San Pietro a partire da oggi, e sino a sabato, rilascerà sulle proprie piattaforme social sei video di sensibilizzazione alla donazione degli organi. I video vedranno i professionisti dell’Aou di Sassari rispondere a una serie di domande sull'importanza della donazione degli organi e del follow up dei pazienti trapiantati. I protagonisti saranno la dottoressa Paola Murgia, coordinatrice locale per le donazioni e i trapianti, l’epatologo Giuliano Alagna, quindi il direttore della Cardiologia Gavino Casu, la direttrice della Nefrologia Dialisi e trapianti Maria Cossu.I video raccolgono anche due testimonianze. La prima quella dell’infermiere Walter Murineddu che, dopo circa 30 anni vissuti da nefropatico, proprio quest'anno è tornato a nuova vita con un trapianto di rene. La seconda testimonianza è quella del rappresentante locale dell’associazione Prometeo, Marco Di Battista, da otto anni trapiantato di fegato che illustrerà anche il ruolo del sodalizio di cui è coordinatore in provincia.