Operazione della Finanza nella provincia di Sassari: sequestrati 6mila giocattoli non sicuri

Sassari. Operazione della Guardia di finanza del Comando provinciale di Sassari su tutto il territorio della provincia di Sassari. Nei giorni scorsi sono state controllate trentasette attività commerciali nei centri di Sassari, Alghero, Arzachena, Bono, Bonorva, Castelsardo, La Maddalena, Olbia, Ozieri, Palau, Porto Torres, Santa Teresa di Gallura, Sorso e Tempio Pausania

All'esito degli accertamenti sono stati sequestrati più di seimila giocattoli ritenuti non sicuri, pronti per essere immessi sul mercato natalizio, e sono stati scoperti anche tre lavoratori irregolari.

Irregolarità sono state riscontrate in oltre la metà degli esercizi controllati: 19 esercenti hanno subito il sequestro dei prodotti e per tutti è stata inviata una segnalazione amministrativa alla Camera di Commercio di Sassari.