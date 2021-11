Alghero.Scuola, incontro tra Comune e istituti per migliorare l'offerta e le prospettive di crescita

Incontro con i dirigenti scolastici delle scuole e istituti superiori cittadini per pianificare azioni concordi per affrontare criticità e tracciare un percorso di crescita e miglioramento delle prospettive per gli studenti. Il dimensionamento scolastico innanzitutto, con una previsione per l’anno prossimo che migliora nettamente il trend di crescita delle iscrizioni nelle scuole medie di Santa Maria La Palma che non giustifica alcuna ipotesi di ridimensionamento. E inoltre, l’obbiettivo del mantenimento dei livelli organizzativi nelle scuole medie e superiori, sul quale si sta lavorando. L’incontro di oggi con il Sindaco Mario Conoci, l’Assessore all’Istruzione Maria Grazia Salaris e il dirigente del Settore, Alessandro Alciator e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi e degli istituti superiori, Giovanni Ibba, Paola Masala, Vincenzo Scanu, Angelo Parodi, Maurizio Usai è stato un confronto costruttivo che ha visto sul tavolo la volontà di lavorare in un’ottica di sistema, soprattutto per quanto riguarda il progetto complessivo di orientamento scolastico dei ragazzi delle medie e l’offerta formativa. Particolare attenzione, con le scuole superiori, è stata data alla modulazione di nuovi corsi di formazione in grado di valorizzare indirizzi con sbocchi occupazionali concreti, tra i quali quello in procinto di iniziare le attività, il corso per tecnico superiore per la formazione tecnologica dell’info mobilità delle aree portuali, dell’Istituto Superiore Roth, i cui contenuti verranno esposti in una conferenza stampa in programma venerdì prossimo.