Protezione Civile. Dalle 18 di oggi e sino a domani in arrivo forti piogge su tutta la Sardegna

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso in data odierna un'avviso di condizioni metereologiche avverrse a partire dalle 18 di oggi e sino alle 15 di domani.

Dalle 18 di oggi infatti sono previste sulla Sardegna precipitazioni diffuse con rovesci o temporali sparsi, isolatamente anche forti sui settori merdionale e orientale; precipitazioni sparse con rovesci o temporali isolati altrove. Le precipitazioni avranno cumulati complessivi localmente fino a molto elevati sul settore orientale, localmente elevati sul settore meridionale, deboli o moderati altrove. I fenomeni più rilevanti termineranno verso le ore 9 di domani, tranne nel nord est dove potrebbero protrarsi fino alle 15. La Protezione Civile raccomanda massima prudenza se ci si trova alla guida di un'automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, inquanto potrebbero allagarsi anche repentinamente. Inoltre è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento. Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni di pioggia e/o temporali sono consultabili ai seguenti indirizzi web: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151402.pdf