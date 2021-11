AEBV Onlus Valledoria,donazione di attrezzature e materiali al reparto malattie infettive di Sassari

Con una nuova ed importante donazione al reparto Malattie Infettive di Sassari si è conclusa la raccolta fondi realizzata dalla AEBV Onlus Valledoria. Già lo scorso anno, sempre al reparto Malattie Infettive, era stata donata una centrifuga per i test sierologici. Qualche settimana fa sono state donate diverse partite di attrezzature e materiali di consumo destinate alle attività di laboratorio per i test molecolari. Entrambi i macchinari utilizzati durante l’emergenza sanitaria Covid rimarranno, comunque, nei laboratori del Malattie Infettive per svolgere le attività ordinarie di laboratorio.In questi due anni di emergenza l’ AEBV Onlus Valledoria, nonostante non sia stato possibile organizzare gli eventi in programma, è riuscita, anche grazie a il sostegno di tanti donatori, fornitori ed artisti del Rock n’ Beer Valledoria, a dare un contributo per far fronte all’emergenza sanitaria.Grazie anche alla fattiva collaborazione della Direzione della Protezione Civile Sarda, l’AEBV Onlus Valledoria ha messo a disposizione in comodato gratuito tutta l’attrezzatura logistica in suo possesso. Attrezzatura utilizzata per gli allestimenti dell’Hub di Vaccinazione di Alghero e per l’Open Day di Vaccinazione realizzato durante lo scorso mese di ottobre in Piazza d'Italia a Sassari.