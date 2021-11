Regione Sardegna: in pagamento gli anticipi della PAC 2021

Cagliari. Già dai prossimi giorni l'organismo pagatore regionale (Argea) provvederà al pagamento del primo blocco di domande presentate per il primo pilastro della Politica agricola comune del 2021. Sono in corso di pagamento infatti le prime 15.000 domande per le quali non sono state rilevate anomalie bloccanti. L'importo complessivo dei pagamenti ammonta a circa 60 milioni di euro. Nelle prossime settimane e comunque entro il termine del 30 novembre stabilito dalle norme europee, precisa l'Assessore Murgia, verrà completata l'istruttoria delle domande che presentano anomalie e conseguentemente verranno liquidati entro lo stesso termine i pagamenti degli anticipi dell'aiuto.

Si tratta di risorse molto attese, dice l'Assessore, in grado di sostenere il sistema agricolo regionale in un momento particolarmente complesso.