SASSARI 11 NOVEMBRE 2021

Covid-19. A Sassari città le persone positive sono 28, di cui 2 ricoverati

Sassari. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, tra i residenti a Sassari, oggi, 11 novembre, le persone positive al coronavirus sono 28, con cinque nuovi casi rispetto a ieri. Due i ricoverati (sempre compresi tra i 28 casi). Diciotto le persone in quarantena.



Nonostante la diffusione del virus negli ultimi giorni in Sardegna, genericamente accreditata alla vasta area della provincia di Sassari, la città continua dunque a mantenere basso il numero di positivi e di ricoverati, per quanto ci sia un lento ma progressivo rialzo. «Sassari si è difesa col rigore, l’attenzione e il senso di comunità che i cittadini hanno sempre dimostrato e, cosa assai importante vista l’attuale situazione, continuano a dimostrare – ha commentato il sindaco Nanni Campus -. Anche se Sassari al momento non ha avuto l’aumento di contagi che si vede in altre realtà del territorio, il rischio che il virus riprenda a circolare anche nella nostra città è elevato, visti i focolai che si sono creati intorno. È per questo essenziale che tutte e tutti manteniamo ancora alta l’attenzione sul rispetto delle semplici regole che ormai sono diventate parte della nostra vita: teniamo la distanza interpersonale di almeno un metro, usiamo la mascherina e laviamo e igienizziamo spesso le mani. Chi deve proceda con la terza dose di vaccino e chi ancora non si è immunizzato rifletta ancora sull’importanza di un atto di sensibilità e civiltà verso tutta la collettività. È però importante ricordare che anche i vaccinati possono essere contagiati ma soprattutto contagiare e pertanto tutti indistintamente dobbiamo continuare a portare la mascherina e tenere alta l’attenzione. L’Amministrazione sarà particolarmente attenta all’assoluto rispetto delle norme a tutela della salute in luoghi pubblici e nelle attività ed esercizi aperti al pubblico».