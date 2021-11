Coronavirus. 104 nuovi casi in Sardegna: effetto Medjugorje in provincia di Sassari +77

SARDEGNA 11 NOVEMBRE 2021

Si segnala il decesso di un uomo di 93 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari.

Sul territorio si registrano complessivamente 76.849 casi.

Sul territorio, dei 76.849 casi positivi complessivamente accertati, 24.117 (+9) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 12.935 (+8) nel Sud Sardegna, 6.403 (+7) nella provincia di Oristano, 12.306 (+13) nella provincia di Nuoro, 21.074 (+77) nella provincia di Sassari.







Il dato sulla provicnia di Sassari sconta l'epidemia sviluppatasi fra gli ormai arcinoti pellegrini sardi rientrati da Mdedjugorje: attualmente, su 170, sono ben 100 coloro che sono stati trovati positivi. Ma l'indagine è solo all'inizio e si sta cercando fra le numerosissime persone venute a contatto con i soggetti positivi.





In Sardegna si registrano oggi 114 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1940 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8515 test.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 (2 in più rispetto a ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 47 (3 in meno rispetto a ieri).1647 sono i casi di isolamento domiciliare (82 in più rispetto a ieri).