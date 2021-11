Alghero: contributi alle famiglie e ai gestori delle attività educative, domande fino al 19 novembre

Scadranno il prossimo 19 Novembre i termini per l'attivazione dell'accreditamento delle attività educative, ricreative e sportive rivolte ai minori per l’anno 2021.

"L'importante misura adottata dall'assessorato ai Servizi Sociali - sottolinea l'Assessore Maria Grazia Salaris - è stata attivata a sostegno delle famiglie, tramite rimborsi che raggiungeranno il massimo importo di 500 euro, in relazione alle spese sostenute per attività educative, ricreative e sportive destinate ai minori nel periodo Giugno - Dicembre 2021, allegando una dichiarazione dei redditi che non sia superiore ai 50.000 euro. L'obiettivo - aggiunge - è quello di promuovere ed incentivare lo svolgimento di attività rivolte ai minori affinché i giovani del nostro comune possano essere sostenuti anche attraverso contributi pubblici nel loro periodo di tempo libero. Tutto questo è stato valutato soprattutto in considerazione del difficile momento storico che stiamo attraversando dove la maggior parte delle persone è stata costretta alle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria".

L'altra misura adottata dai Servizi Sociali è la contribuzione per i centri gestori delle attività educative, ricreative e sportive destinate ai minori nel periodo Settembre -Dicembre 2021.

Con questa misura, finanziata dal Ministero, si intende dare un contributo alle associazioni che hanno subito un aggravio di costi per le attività e le relative misure di sicurezza in periodo di pandemia.

Tutte le info sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero https://www.comune.alghero.ss.it/it/novita/news/Contributi-e-rimborsi-per-attivita-educative-e-ricreative-a-favore-dei-minori-nellanno-2021.-Termine-di-presentazione-19-novembre./