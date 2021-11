Domani a Cagliari il "Il Miracolo dei Rei", docufilm di Alessandra Usai; prima regionale

Il film documentario "Il Miracolo dei Rei" 52’ di Alessandra Usai sarà proiettato a Cagliari in prima regionale lunedì 15 novembre alle 21.30 al cinema Odissea in viale Trieste 84, Cagliari.

Il Miracolo dei Rei, scritto e diretto da Alessandra Usai e prodotto da Nicola Mennuni, Massimo Casula e Alessandra Usai, racconta la storia del territorio di Castiadas ed è incentrato sull'intervento miracoloso dei rei, i condannati ai lavori forzati nella più grande colonia penale agricola d'Italia, e una delle più grandi d'Europa, attiva nel territorio di Castiadas (costa sudorientale della Sardegna) dal 1875 al 1956 per bonificare un'area di 6500 ettari disabitata da 350 anni, malsana, paludosa e malarica.



Il docufilm, nel descrivere e ricostruire gli eventi di quest’eccezionale impresa di bonifica ambientale realizzata dai carcerati, porta alla luce il profondo aspetto sociale del sistema carcerario dell'Ottocento, improntato su rieducazione, redenzione e reinserimento nella società di chi si era macchiato di colpe verso la società stessa. L'avvio dei rei al lavoro riusciva a dar loro un futuro; imparavano un lavoro, producevano e guadagnavano soldi per le proprie famiglie e per sé stessi. Una volta scontata la pena era più facile reinserirsi nella società, conoscendo un mestiere ed avendo accumulato soldi guadagnati con dignità. Inoltre i costi per il sostentamento della colonia venivano coperti con una parte dei guadagni derivanti dal lavoro dei rei.



Questa storia viene raccontata intrecciando i paesaggi e le bellezze come sono oggi con il materiale storico e le ricostruzioni sviluppate dalla descrizione di tutti i documenti e reperti disponibili di quel periodo; dissolvenze che ci riportano nel passato di una storia triste e di forte impatto ma raccontata in modo umano e poetico.



La produzione è stata guidata da Nical Films con Zena Film, Hypatia Pictures e in associazione con Luce Cinecittà. Tutte le riprese sono state effettuate nello splendido territorio di Castiadas.



Alessandra Usai, nata a Cagliari, ha passato quasi tutta la vita lontana dalla sua terra, tra Milano e Dublino (Irlanda) e questo è stato il suo primo progetto realizzato nella terra natale dove ha aperto a fine 2019 la nuova casa di produzione Nical Films con sede a Cagliari, che è entrata a far parte della società irlandese Hypatia Pictures del 2016.