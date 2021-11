Un terzo quarto monstre condanna la Dinamo a Tortona

Dinamo. Logan 22, Chessa, Gandini, Devecchi 3, Treier 7, Burnell 22, Bendzius 5, Mekowulu 12, Gentile 13, Battle 3, Diop 2, Borra. All. Demis Cavina





La Dinamo Banco di Sardegna cede a Tortona nella sfida dell’ottava giornata del campionato LBA: al PalaEnergetica Paolo Ferraris di Casale Monferrato i biancoblu approcciano bene al match portandosi avanti di misura nella prima frazione, contenendo i padroni di casa e chiudendo il primo tempo 38 pari. È una terza frazione senza difesa a condannare il Banco che, concedendo 40 punti agli avversari al rientro dall’intervallo lungo, fatica poi a rientrare in partita. Nonostante i 22 punti a testa di David Logan (6/10 dall’arco) e Jason Burnell la Dinamo non riesce ad accorciare le distanze e nell’ultimo giro di cronometro sul -4 non chiude la rimonta (95-89).Coach Demis Cavina manda in campo un quintetto innovativo con Gentile, Battle, Burnell, Bendzius e Diop. Coach Ramondino risponde con Filloy, Mascolo, Sanders, Daum e Cain. È Stefano Gentile a punire dall’arco in avvio con le due bombe che firmano il primo sorpasso tutto sassarese: i padroni di casa rispondono con Cain e Sanders. Anche Bendzius si unisce alla sparatoria, l’alley-oop di Mekowulu sigla l’allungo insieme al libero di Battle (9-12). Primi punti a referto per Diop, Tortona resta a contatto con la tripla di Filloy e Daum e dopo i primi 10’ il tabellone dice 15-16. Nel secondo quarto la Dinamo prova a scappare con Logan e la tripla di Devecchi: Cain e Cannon tengono Tortona a contatto. La tripla di Treier sigla il 20-24 coach Ramondino chiama minuto. Logan allunga ancora il break sassarese, reazione dei padroni di casa che siglano il sorpasso con un break di 9-1 (29-28). Bendzius a renere avanti il Banco: le due squadre si affrontano punto a punto. 2+1 di Cain, bomba di Burnell: botta e risposta dai 6.75 tra Severini e Logan e il primo tempo si chiude 38 pari. Il terzo quarto si apre nel segno dell’equilibrio: apre le danze Sanders, risponde Burnell. Tripla di Mascolo, canestro and one del solito JB: l’alleyoop alzato per Mekowulu dice 45 pari. I padroni di casa però trovano un parziale decisivo: la Bertram piazza un 11-0 che diventa 13-1 con Treier in lunetta a fermare l’emorragia (66-54). David Logan suona la carica e il Banco infila quattro triple che accorciano il gap anche se Tortona continua a trovare il canestro e chiude il terzo quarto con 40 punti segnati. Al 30’ il tabellone dice 78-66. Macura scrive il +14 in avvio di ultimo quarto, Mekowulu e Gentile accorciano le distanze. I padroni di casa si portano sul +17, parziale isolano con 12-3 con Logan, Burnell, Treier e Mekowulu: 91-83. I piemontesi però sono decisivi a rimbalzo offensivo e si riportano in doppia cifra con Cain quando iniziano gli ultimi 100’’. Sesta tripla di un sontuoso Logan a quota 22 punti, Burnell infila il canestro del -4 con una manciata di secondi ma è troppo tardi: Cain chiude dalla media il match che finisce 95-89.Bertram Derthona Tortona - Dinamo Banco di Sardegna 95-89Parziali: 15-16; 23-22; 40-28; 17-23.Progressivi: 15-16; 38-38; 78-66; 95-89.Tortona. Mortellaro, Rota, Quarta, Cannon 4, Tavernelli 9, Filloy 9, Mascolo 9, Severini 3, Daum 12, Cain 17, Macura 15. All. Marco Ramondino