AOU Sassari. Nuovo bando per la stabilizzazione degli infermieri

Sassari. Scadono il 22 novembre i termini di presentazione della domanda di stabilizzazione del personale del comparto che abbia maturato i requisiti specifici. L'avviso è stato pubblicato sul sito dell’Aou di Sassari nella sezione Concorsi e selezioni, oltre che sulla home page nella sezione dedicata alle Ultime notizie.

Sul bando vengono fissati requisiti generali e specifici per inoltrare l'istanza al commissario dell'Azienda ospedaliero universitaria.

Sull’avviso, inoltre, è possibile anche consultare i criteri per la formulazione e le modalità di utilizzo delle graduatorie



Il nuovo bando rappresenta una continuità nell’azione portata avanti dalla direzione strategica dell’Aou di Sassari.

«Come direzione – afferma il commissario straordinario Antonio Lorenzo Spano – proseguiamo sulla linea delle stabilizzazioni avviata già nel 2020. Sino a oggi sono 94 gli infermieri che sono stati stabilizzati all'interno della nostra azienda.

«In questi ultimi due anni, insiemi ai medici, sono stati in prima linea e hanno fornito alle famiglie un servizio assistenziale importante, in un momento di grande incertezza. Con queste stabilizzazioni, vogliamo lavorare per dare continuità professionale e valore agli infermieri che si sono formati e professionalizzati all'interno dei nostri reparti», conclude.