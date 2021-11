A Sassari l'evento “TOURISMeeting, un modo diverso di proiettare il Turismo”

Sassari. Organizzato da Hostitality Sardinia - Associazione dei Bed & Breakfast e Locazioni Turistiche del Nord Sardegna, contenitore di rappresentanza degli Operatori Turistici del comparto Extralberghiero - Sistema Confcommercio Nord Sardegna, si terrà a Sassari il 25 novembre 2021 presso la Sala conferenze Confcommercio Nord Sardegna a partire dalle ore 9 l'incontro “TOURISMeeting, un modo diverso di proiettare il Turismo”.

Tourismeeting è un evento dedicato all’analisi e alla evoluzione dei Turismi in Sardegna, identificati nei nuovi modi di progettare le vacanze e l’innovazione performante dell’offerta da parte degli operatori della micro ricettività. Durante la mattinata si confronteranno operatori ed esperti del settore su dati e tendenze al fine di disegnare insieme il futuro e le azioni della offerta turistica.



Relatori dell’evento saranno: Antonio Usai (Università degli studi di Sassari), Francesco Piredda (Esperto di statistiche con collaborazioni in Camera di Commercio e Regione Sardegna), Luca Vivona (responsabile Bookiply Sardegna), Antonello Daga (Presidente Hostitality Sardinia) e Giuseppe Giannoni (consulente, coaching operativo e marketing turistico). E’ previsto l’intervento di un esperto di Unifidi Turismo – ramo specialistico di Unifidi Sardegna. Coordinerà i lavori della giornata il giornalista Pier Luigi Piredda.

Per info e prenotazioni: info@hostitalitysardinia.it