Sennori, corso gratuito di “Primo soccorso pediatrico”per imparare a salvare la vita ai bambini

Il Comune di Sennori, in collaborazione con la cooperativa “Servizi Sanitari Soccorso Sassari”, ha organizzato un corso gratuito di “Primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione” a favore dei genitori e dei nonni di bambini residenti a Sennori. Al corso, che si svolgerà sabato 27 novembre, potranno partecipare un massimo di 100 persone, suddivise in diversi orari, compresi tra le ore 8 e le 18:30. La priorità nell’iscrizione sarà data ai familiari dei bimbi nati dal 2017 in poi.



«L’amministrazione comunale ha aderito con convinzione a questo progetto che ha come obiettivo quello di diffondere la conoscenza di semplici ma fondamentali manovre salvavita, al fine di ridurre il fenomeno e le gravi conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree», spiega Pietro Sassu, consigliere comunale con delega ai Servizi sociali. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini, ma in particolar modo alle mamme e ai papà, ai nonni, alle baby sitter, e a tutti coloro che quotidianamente si rapportano con i bambini.



L'ostruzione delle vie aeree in età pediatrica è purtroppo un evento abbastanza frequente e il rapido riconoscimento e trattamento può prevenire conseguenze gravi, anche fatali. Le manovre di disostruzione pediatrica sono semplici ma importantissimi gesti e comportamenti in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei.



Per iscriversi al corso o chiedere maggiori informazioni è necessario inviare una email all'indirizzo pietrosassu@comune.sennori.ss.it o contattare la cooperativa Servizi Sanitari Soccorso Sassari al numero di telefono 3482407502.