Covid-19. In Sardegna registrati oggi 109 nuovi casi e nessun decesso

SARDEGNA 16 NOVEMBRE 2021









In Sardegna si registrano oggi 109 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 2475 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 17413 test. ( il numero dei tamponi processati, riportati nel bollettino di oggi, è frutto di un "riallineamento" dei dati)I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (1 in più rispetto a ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 44 (come ieri).1856 sono i casi di isolamento domiciliare (53 in più rispetto a ieri).Non si registrano decessi.